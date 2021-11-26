Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне

Новости
Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
26 Ноября 2021 08:23
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 ноября, в«красной» зоне находятся Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеНовый механизм начисления выплат медработникам объяснили в Правительстве 422 казахстанца с коронавирусом - в тяжелом состоянии 175 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ в РК
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину «Спутник V»
- Более 360 млрд тенге предусмотрено в 2022 году на повышение зарплаты медработникам
- Новый механизм начисления выплат медработникам объяснили в Правительстве
- 175 человек выздоровели от пневмонии с признаками КВИ в РК
- 422 казахстанца с коронавирусом - в тяжелом состоянии
- Сколько человек вакцинированы от COVID-19 в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047