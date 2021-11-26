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Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне

26 Ноября 2021 08:23
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Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 ноября, в«красной» зоне находятся Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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