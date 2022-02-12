Коронавирус: какие ограничения остаются с 14 февраля в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 14 февраля вступает в силу постановление №6 главного санитарного врача области, согласно которому снят ряд ограничений. Об этом рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Райхан Койшанова в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно матрице эпидемиологической ситуации с 9 февраля Актюбинская область перешла в «желтую» зону. За сутки 10 февраля в регионе выявлено 66 новых случаев КВИ. За неделю отмечается снижение заболеваемости в 1,9 раза, репродуктивное число составило 0,5 при республиканском показателе - 0,6. Высокая заболеваемость среди людей среднего возраста 30-50 лет.

Межведомственной комиссией на заседании был рассмотрен вопрос обучения детей в школах. На основании решения межведомственной комиссии было издано постановление №6 о том, что с 14 февраля все обучение будет проходить в штатном формате в организациях образования всех форм собственности. Таким образом, все школы переходят на офлайн-обучение с 14 февраля», - говорит Р.Койшанова.

Также она прокомментировала вопрос о том, какие объекты могут посещать актюбинцы с «синим» статусом.

«По проекту «Ashyq» актюбинцам с «синим» статусом без ограничений можно посещать торговые сети, непродуктовые рынки, салоны красоты, СПА, общепит типа столовых, сауны, бани, гостиницы, отделения Казпочты, банки. Вход в рестораны, кафе, театры, кинотеатры, филармонии, концертные залы, компьютерные клубы, боулинг, детские развлекательные центры разрешается при заполняемости 60 процентов», - говорит Койшанова.



