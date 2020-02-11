Коронавирус: какие меры предпринимаются в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о мерах, которые предпринимаются в Казахстане по недопущению проникновения коронавируса на территорию страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в КНР, в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан Министерством здравоохранения приняты меры по предупреждению завоза коронавирусной инфекции в Казахстан: принято постановление Главного государственного санитарного врача РК об усилении санэпидконтроля на всех пунктах въезда через государственную границу с КНР», - сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.
Кроме того, по его словам, организован мониторинг всех прибывших из КНР по месту жительства, обеспечена готовность медицинских организаций к приему лиц с подозрением на это заболевание (с этой целью развернуто дополнительно около 4,5 тыс. коек) и сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты, профилактики и лечения.
«По поручению Главы государства 27 января текущего года при Правительстве РК создана межведомственная комиссия по координации мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции под председательством Сапарбаева Бердибека Машбековича, в состав которой вошли все заинтересованные госорганы и акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент», - отметил министр.
Кроме того, Комиссией приняты следующие решения: утвержден План мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК, поэтапно прекращены пассажирские перевозки (авиа, железнодорожные, автотранспортные), из резерва Правительства выделены дополнительные финансовые средства.
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