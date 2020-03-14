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Коронавирус: Какие меры безопасности должны соблюдать работающие в общественных местах

14 Марта 2020 15:37
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Коронавирус: Какие меры безопасности должны соблюдать работающие в общественных местах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры должны соблюдать работающие в местах общественного скопления, рассказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Работодателю и персоналу, которые работают в общественных местах, магазинах, в первую очередь нужно соблюдать меры личной гигиены. Рекомендуем там, где проходит большой поток населения, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ношение масок, перчатки, частое мытье рук, есть сейчас антисептики карманные, такими средствами рекомендуем пользоваться», - сказала Сауле Кисикова в ходе пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, она призвала к гражданской ответственности жителей столицы, которые посещают общественные места и развлекательные заведения.

«Здесь должен срабатывать вопрос гражданской ответственности каждого, где-то солидарной ответственности в принятии мер безопасности», - отметила С. Кисикова.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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