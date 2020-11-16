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Коронавирус: какие меры безопасности будут предприняты на выборах депутатов в РК

Автор:  
Серик Сабеков
16 Ноября 2020, 17:12
Коронавирус: какие меры безопасности будут предприняты на выборах депутатов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет обеспечиваться в связи с коронавирусной инфекцией безопасность казахстанцев в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Какие меры будут предприняты во избежание распространения COVID-19, сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев отметил важность соблюдения ограничительных мер и всех санитарных норм, разработанных Министерством здравоохранения РК специально для применения их в процессе подготовки и проведения выборов.

«Обеспечение безопасности здоровья и жизни участников выборного процесса является одним из самых важных аспектов выборного процесса», - подчеркнул Берик Имашев.

В этой связи он призвал представителей политических партий строго и неукоснительно соблюдать все требования и назначить ответственных лиц за их соблюдение.

«Во время процесса выдвижения и регистрации ответственность ложится на организаторов мероприятий. Также хочу обратить внимание на этот вопрос региональных избирательных комиссий», - добавил Берик Имашев.

В свою очередь вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов озвучил меры, которые необходимо применять на всех стадиях избирательного процесса.

Так, согласно рекомендациям Минздрава, необходимо, в первую очередь, соблюдать общепринятые санитарные меры: это обязательное соблюдение масочного режима, ношение одноразовых перчаток, использование антисептических средств для дезинфекции рук, соблюдение социальной дистанции между людьми, избежание рукопожатий и других форм прямого контакта. Кроме того, на стадии выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК рекомендовано: измерение температуры участников посредством бесконтактных термометров, соблюдение масочного режима в течение всего периода проведения съездов, конференций и заседаний всеми участниками мероприятия, обеспечение рассадки участников съездов, конференций и заседаний в зале с соблюдением социальной дистанции. При заполнении и подписании соответствующих документов рекомендуется использовать личные авторучки.

«Рекомендуются при организации мероприятий обеспечить отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания; в случае отсутствия системы искусственной вентиляции - проведение регулярного проветривания помещения, установка дистанционных разметок у входа и внутри помещения, проведение регулярной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей; размещение у входа в помещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ; установка в холлах перед входом в залы санитайзеров для обработки рук», - добавил Ерлан Киясов.

Также в Минздраве рекомендуют назначить ответственных за контроль и соблюдение социальной дистанции.

«Всем участникам мероприятия рекомендуется предварительно пройти лабораторное обследование на КВИ методом ПЦР-тестирования. При этом тест следует сдать не ранее чем за 72 часа до момента начала мероприятия. При положительном результате лабораторного обследования не рекомендуется допускать гражданина в помещение. Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в период организации и проведения мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты возлагается на организаторов мероприятия», - пояснил Ерлан Киясов.

Было отмечено, что избирательным комиссиям при организации деятельности рекомендуется соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические меры: соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии; обеспечение дезинфекции рук антисептическими средствами при входе в помещение избирательной комиссии и их регулярное использование в течение дня; исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта; проведение регулярной влажной уборки помещения избирательной комиссии. Также рекомендуются: расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга; соблюдение мер безопасности при работе с избирательными документами; при заполнении и подписании избирательных документов рекомендуется использовать личные авторучки.

Ранее сообщалось, что всего по республике во время выборов будет работать более 10 тысяч избирательных участков. Правом голоса также смогут воспользоваться и наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты 66 избирательных участков в 53 странах.

Как пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, в соответствии с календарными планами основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов: выдвижение депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, началось 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18:00 часов по местному времени 30 ноября 2020 года. Выдвижение депутатов маслихатов началось 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18:00 часов по местному времени 4 декабря 2020 года.

Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года.


Безопасность   Общество   Коронавирус в РК   Коронавирус-Аналитика   Выборы-2021  
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