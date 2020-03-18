Коронавирус: как реагируют на чрезвычайное положение волонтеры регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коронавирусная инфекция не обошла стороной и нашу страну. По последним данным в стране подтверждены 36 случаев заражения коронавирусом, из них в Алматы – 18 случаев, в Нур-Султане – 18. Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах официально вводится карантин. Вся эта ситуация существенно отразилась на жизнедеятельности населения. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, как реагируют волонтеры и предприниматели на введение ЧП и режим карантина.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции многие государственные, частные организации перешли на дистанционный режим работы. Как известно, весенние каникулы в школах начались 16 марта, студенты колледжей и вузов РК также перешли на дистанционный формат обучения, детские сады, учебные центры прекратили свою деятельность.

«Работать в дистанционном режиме – непростое решение для многих. Однако с момента введения чрезвычайного положения мы закрыли нашу сеть ресторанов и начали работать в онлайн режиме. Мы переживаем за здоровье наших посетителей и сотрудников. Призываем общественность не посещать места массового скопления и соблюдать меры предосторожности», - рассказал директор Parmigiano Group Алмас Абдигаппаров.

При управлении по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области было создано волонтерское движение «Ақжайық волонтерлері». После объявления Президентом ЧП ребята задались вопросом: «Как помочь уязвимым слоям населения».

«Мы протягиваем руку помощи ветеранам войны, многодетным матерям, одиноким и пожилым людям. Выбрали два метода. Первый - это по доставке продуктов питания, а второй по мониторингу цен. По мониторингу цен ежедневно отрабатываем. За каждым волонтером закреплены свои участки. По доставке на дом мы охватили уже около 70 адресов, используем два метода. Первый – люди покупают необходимые продукты питания, а мы отвозим. В случае, если они не могут выйти из дома, то мы им в этом помогаем, покупаем продукты питания. В период чрезвычайного происшествия работают свыше 300 волонтеров, в целом, в организации «Ақжайық волонтерлері» состоят свыше 8000 ребят», - пояснил руководитель управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области Нурхат Ораш.

Тем временем волонтеры Усть-Каменогорска занимаются доставкой лекарственных средств и продуктов питания. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Жаксылык Омар.

«В целях профилактики коронавируса в нашем городе на волонтёрской основе заработали службы по доставке продуктов питания и лекарственных средств пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Эти службы расположены в городском Центре волонтеров и усть-каменогорском филиале партии «Nur Otan», - говорится сообщении акима.

Молодежь Акмолинской области с целью недопущения распространения коронавируса запустила новый челлендж.

В ходе челленджа «Мой подъезд – мое здоровье» молодежь убирает подъезды в жилых домах, владельцам и сотрудникам торговых центров города Кокшетау раздают памятки по профилактическим мерам. Это является одной из мер борьбы с коронавирусной инфекцией.

Волонтеры медицинского колледжа района Толе би Туркестанской области сами сшили около 100 штук масок и раздали многодетным семьям. Ребята также в общественных местах раздают специально подготовленные памятки о мерах по недопущению распространения коронавируса и ведут разъяснительную работу. Семьи, которых обеспечили продуктами питания, в свою очередь, выразили благодарность волонтерам.