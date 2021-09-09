Коронавирус: как правильно использовать пульсоксиметр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор, врач-инфекционист, проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», руководитель взрослой инфекционной службы Министерства здравоохранения РК Бахыт Кошерова объяснила, как нужно правильно использовать пульсоксиметр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У 80% пациентов, которые заболевают COVID-19, заболевание протекает без необходимости лечения в больнице. Однако если у вас есть факторы риска развития тяжелого COVID-19, ваш врач может посоветовать использовать пульсоксиметр для отслеживания вашего состояния. К таким факторам риска относят возраст - более 60 лет и наличие хронических заболеваний», - рассказывает Бахыт Кошерова на видео, предоставленным офисом ВОЗ в Казахстане.

Пульсоксиметр - прибор, который помогает определить концентрацию кислорода в крови для того, чтобы вовремя распознать симптомы тяжелого течения заболевания и оказать человека необходимую помощь как можно раньше.

Она пояснила, как нужно использовать прибор.

«Прежде всего, убедитесь, что на пальце, на который вы собираетесь надеть пульсоксиметр, нет лака для ногтей или накладного ногтя. Также убедитесь, что ваша рука теплая на ощупь. Затем положите палец на грудь и подержите его в течение пяти минут. Первое, вымойте руки с мылом до и после использования пульсоксиметра. Включите пульсоксиметр и наденьте его на крайнюю фалангу большого или среднего пальца. Подержите прибор на пальце не менее минуты перед тем, как считывать показания. Когда показание на пульсоксиметре перестанет меняться, запишите числа», - объяснила врач.

Она проинформировала, что одно число измеряет количество сердечных сокращений или частоту сердечных сокращений. Другое число - количество кислорода в крови и обозначается как SpO2. У большинства людей нормальное значение сатурации составляет 95% и выше.

«Записывайте свои показания по два раза в день в одно и то же время каждый день. Если ваши показатели снизились до 94-91% как можно скорее сообщите об этом врачу. Вам может понадобиться консультация. Если показатели опустились до 90% или ниже, то немедленно обратитесь в скорую помощь 103 или позвоните своему врачу», - предупредила Б. Кошерова.

«Также незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, если вы испытываете ухудшение ваших симптомов при появлении сильной боли в груди; быстрого или затрудненного дыхания или одышки, когда сидите или находитесь в покое; ускоренного сердцебиения; чувстве перебоя в работе сердца или появлении сильного головокружения», - посоветовала доктор.