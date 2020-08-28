+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 14 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус: как начнут учебный год страны Европы

28 Августа 2020 07:45
Поделиться:
Коронавирус: как начнут учебный год страны Европы

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - В Испании учащиеся старше шести лет будут посещать занятия в масках. Данная мера вводится во всех автономных сообществах страны для борьбы с распространением коронавируса в рамках нового централизованного подхода, согласованного в четверг между Мадридом и региональными властями. За последние сутки в Испании выявлено около 7 300 новых случаев инфицирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Новости по теме
165 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
83-летняя женщина с 60-процентным поражением легких преодолела коронавирус в Жамбылской области Школу-гимназию для одаренных детей имени Абая откроют в Шымкенте В ВОЗ заявили, что 70% населения планеты должно вакцинироваться для выработки иммунитета

Учебный год во Франции начнется вовремя, но старшеклассников обяжут носить маски. Режим затронет школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Ситуация с распространением коронавируса в стране заметно ухудшилась. За последние сутки медицинские службы выявили более 6 000 новых случаев инфицирования. Уже одна пятая часть департаментов переведена в так называемую «красную зону» распространения Covid-19. Власти Парижа приняли решение об обязательном ношении защитных масок на всей территории города.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил: «Эпидемия набирает темпы, поэтому мы должны вмешаться, вернее продолжить оказывать широкомасштабное противодействие. Во Франции и других странах, несомненно, этим летом события развиваются по сценарию, который ученые не смоделировали либо не предвидели».

В Германии большинство школ уже открылись. В Берлине в 41 из более чем 820 школ обнаружены случаи заражения. А по всей стране тысячи учеников помещены на карантин после того, как семейные праздники стали очагом распространения инфекции. Федеральное правительство и региональные власти договорились о введении минимального штрафа в 50 евро за отсутствие защитной маски. За последние сутки в Германии заразились 1 507 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Евросоюз   #Коронавирус  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив