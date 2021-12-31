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Коронавирус: как Алматинская область справлялась с пандемией в 2021 году

31 Декабря 2021 11:16
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Коронавирус: как Алматинская область справлялась с пандемией в 2021 году

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С самого начала пандемии во всех регионах страны ведётся активная борьба против распространения коронавирусной инфекции. Как в Алматинской области боролись с пандемией - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

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Самым известным случаем в Алматинской области является спасение региональными врачами беременной женщины с 100% поражением легких. Роженица провела в больнице 2 месяца, из них 34 дня под аппаратом, заменившим ей легкие.

Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, в области активно ведётся соответствующая работа по вакцинации.

Например, на данный момент курс ревакцинации прошли 46 437 человек. В целом, полный курс иммунизации прошли 840 394 человек.

Стоит отметить, что в области распределено 451 620 доз двухкратной вакцинации для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, беременных и кормящих женщин. А также, в населенных пунктах открыты 318 прививочных пунктов, работают 76 мобильных бригад и 17 передвижных медицинских комплексов, а для хранения вакцины «Комирнати» приобретено 7 морозильных камер сверх низкой температуры (-60 до -90 С).

В области зарегистрировано 57 788 случаев заражения, на данный момент загруженность инфекционного стационара составляет 23,6%. Так, в больницах области установлено 17 компьютерных томографов, 53 рентген-аппарата, 148 Hi flow, 606 ИВЛ аппаратов. Население области обслуживают 206 бригад скорой помощи и 391 мобильная бригада.

За последнюю неделю темп прироста заболевших коронавирусом составил 0,02%, за весь декабрь выявлено 307 случаев.

Также в ведомстве подчеркнули, что при необходимости коечный фонд будет доведен до 6 тысяч. Ежедневно врачи 4-х областных ситуационных центров проводят видео-консультации по тяжелобольным пациентам.



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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Коронавирус-Аналитика   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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