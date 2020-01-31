Коронавирус из Китая: в Казахстане усилят контроль на границе и в аэропортах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК обеспечили усиленный контроль на всех пунктах пропуска государственной границы не только с Китаем, но и с другими странами. Об этом сообщил глава Минздрава Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с объявлением ВОЗ уже нового уровня чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения введены дополнительные меры. В первую очередь с сегодняшнего дня Министерство здравоохранения Казахстана обеспечивает усиленный санитарный пропускной контроль на всех пунктах пропуска государственной границы не только с Китаем, но и с другими государствами. Это прежде всего все аэропорты, где осуществляются международные рейсы, а также международные автомобильные и морские границы нашей страны», - сообщил Елжан Биртанов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что согласно мониторингу состояния граждан, прибывших из Китая, на 31 января госпитализировано в изолированных блоках 66 человек с температурой и жалобами, острой респираторной вирусной инфекцией.

По последним данным, в Китае зафиксировано более 9 тысяч подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса. Число летальных исходов достигло 213. После успешного курса лечения 171 человек выписан из больниц.