Коронавирус из Китая: по каким требованиям страны могут закрыть границы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об усилении требований по оформлению виз для граждан КНР рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По закрытию границы нужна рекомендация ВОЗ. Во-вторых, наше посольство в КНР, генеральное консульство сейчас усилили требования по оформления виз для граждан КНР в части истребования справок о состоянии здоровья», - сказал Шахрат Нурышев, отвечая на вопросы журналистов касательно возможного закрытия границы.

Он напомнил, что Постановлением Правительства временно приостановлен режим 72-безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана. Также принято решение приостановить оформление электронных виз по прибытии в аэропорт для граждан КНР.

По сообщению зарубежных СМИ, Монголия закрыла границу с Китаем из-за распространения нового коронавируса.

Напомним, в ходе конференции министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что на сегодняшний день в Казахстан из Китая приехало 25858 человек, которые являются гражданами Казахстана и иностранными гражданами.

По последним данным, в Китае за минувшие сутки количество больных новым коронавирусом увеличилось на 1 771 человек. Всего в стране подтверждено 4 515 диагнозов, под подозрением на заболевание находятся еще более 6,9 тысячи человек.