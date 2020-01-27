Коронавирус из Китая: Казахстан готов отправить эпидемиологов для изучения ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов отправить в Китай опытных эпидемиологов для изучения ситуации по новому типу коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы готовы сотрудничать, проработали вопрос получения информации непосредственно из Министерства здравоохранения КНР. Если потребует ситуация, то мы готовы отправить опытных эпидемиологов для изучения ситуации на месте, а также обмена опытом по организации противоэпидемических мероприятий, которые проводятся КНР», - сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

Он также проинформировал, что специалистами разработан алгоритм по оснащению лечебных учреждений Казахстана медицинскими препаратами для оказания полной медицинской помощи.

«Есть в наличии 6 тысяч коек, которые развернуты в наших инфекционных станционарах. Также дополнительно разворачиваем 4 780 дополнительных коек для госпитализации. Если этого потребует эпидемиологическая ситуация для госпитализации больных и контактных лиц, которые были в контакте с больными. Разработаны все наши расчеты на первые шесть месяцев потребности медицинских препаратов, медицинских изделий и диагностических препаратов. Все работы проведены. В Минздраве работает ежедневно штаб по проведению эпидемиологических мероприятий для локализации данной вспышки», - отметил Ж. Бекшин.

Напомним, по информации главного санитарного врача, казахстанских студентов, находящихся в Ухане, где выявлен новый тип коронавируса, будут эвакуировать. На сегодня в китайском городе находятся 98 казахстанцев.