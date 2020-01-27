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Коронавирус из Китая: Казахстан готов отправить эпидемиологов для изучения ситуации

27 Января 2020 18:05
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Коронавирус из Китая: Казахстан готов отправить эпидемиологов для изучения ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан готов отправить в Китай опытных эпидемиологов для изучения ситуации по новому типу коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы готовы сотрудничать, проработали вопрос получения информации непосредственно из Министерства здравоохранения КНР. Если потребует ситуация, то мы готовы отправить опытных эпидемиологов для изучения ситуации на месте, а также обмена опытом по организации противоэпидемических мероприятий, которые проводятся КНР», - сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

Он также проинформировал, что специалистами разработан алгоритм по оснащению лечебных учреждений Казахстана медицинскими препаратами для оказания полной медицинской помощи.

«Есть в наличии 6 тысяч коек, которые развернуты в наших инфекционных станционарах. Также дополнительно разворачиваем 4 780 дополнительных коек для госпитализации. Если этого потребует эпидемиологическая ситуация для госпитализации больных и контактных лиц, которые были в контакте с больными. Разработаны все наши расчеты на первые шесть месяцев потребности медицинских препаратов, медицинских изделий и диагностических препаратов. Все работы проведены. В Минздраве работает ежедневно штаб по проведению эпидемиологических мероприятий для локализации данной вспышки», - отметил Ж. Бекшин.

Напомним, по информации главного санитарного врача, казахстанских студентов, находящихся в Ухане, где выявлен новый тип коронавируса, будут эвакуировать. На сегодня в китайском городе находятся 98 казахстанцев.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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