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вчера 20:51
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вчера 20:01
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Коронавирус из Китая добрался до Австралии: первый случай подтвержден в Мельбурне
МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Австралии: мужчина находится в изоляции в больнице Мельбурна в штате Виктория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на австралийское агентство ABC.
Пациент из Мельбурна - китаец в возрасте 50 лет, недавно прибывший из города Уханя в Китае, где произошла смертельная вспышка коронавируса 2019-nCoV.
Мужчина находится в стабильном состоянии в медицинском центре Монаш.
Он провел две недели в Ухане, прежде чем прилететь в Мельбурн рейсом China Southern Airlines CZ321 из Гуанчжоу утром в воскресенье, 19 января, и с тех пор находился со своей семьей.
Сегодня утром министерство здравоохранения штата Виктория заявило, что «весьма вероятно», что будет подтверждено больше случаев заражения коронавирусом. Но в то же самое время попыталось успокоить население, отметив, что риск распространения заболевания от человека к человеку среди населения в целом низкий.
Органы здравоохранения делают все возможное, чтобы связаться с остальными пассажирами, которые находились на рейсе из Гуанчжоу. Семья первого пациента с подтвержденным случаем коронавируса находится под пристальным наблюдением врачей на наличие признаков болезни.
Между тем, американские СМИ подтверждают, что в стране был зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом.
CNBC отмечает, что у 60-летней жительницы Чикаго, вернувшейся из города Вухань, был обнаружен коронавирус. Она находится в стабильном состоянии в штате Иллинойс. Первый случай заражения коронавирусом в США был зарегистрирован в Вашингтоне.
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