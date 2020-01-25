Коронавирус из Китая добрался до Австралии: первый случай подтвержден в Мельбурне

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Австралии: мужчина находится в изоляции в больнице Мельбурна в штате Виктория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на австралийское агентство ABC.

Пациент из Мельбурна - китаец в возрасте 50 лет, недавно прибывший из города Уханя в Китае, где произошла смертельная вспышка коронавируса 2019-nCoV.

Мужчина находится в стабильном состоянии в медицинском центре Монаш.

Он провел две недели в Ухане, прежде чем прилететь в Мельбурн рейсом China Southern Airlines CZ321 из Гуанчжоу утром в воскресенье, 19 января, и с тех пор находился со своей семьей.

Сегодня утром министерство здравоохранения штата Виктория заявило, что «весьма вероятно», что будет подтверждено больше случаев заражения коронавирусом. Но в то же самое время попыталось успокоить население, отметив, что риск распространения заболевания от человека к человеку среди населения в целом низкий.

Органы здравоохранения делают все возможное, чтобы связаться с остальными пассажирами, которые находились на рейсе из Гуанчжоу. Семья первого пациента с подтвержденным случаем коронавируса находится под пристальным наблюдением врачей на наличие признаков болезни.

Между тем, американские СМИ подтверждают, что в стране был зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом.

CNBC отмечает, что у 60-летней жительницы Чикаго, вернувшейся из города Вухань, был обнаружен коронавирус. Она находится в стабильном состоянии в штате Иллинойс. Первый случай заражения коронавирусом в США был зарегистрирован в Вашингтоне.