+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 13 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус: Италия зарегистрировала 475 жертв коронавируса за сутки

19 Марта 2020 11:04
Поделиться:
Коронавирус: Италия зарегистрировала 475 жертв коронавируса за сутки

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – В среду глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране от коронавируса умерло 2978 человек. Так, за сутки в стране было зарегистрировано 475 новых смертельных случаев от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Новости по теме
Есть 72 часа, чтобы уехать либо въехать в столицу - акимат Нур-Султана
Общественники Акмолинской области взяли на контроль цены на продукты Военнослужащие принимают активное участие в обеспечении режима ЧП До 150 человек умерли от коронавируса в США

Как известно, во вторник рост жертв коронавируса в Италии составил 345 человек.

Боррелли также сообщил, что в стране 4025 человек излечились от вируса COVID-19. Этот показатель на 1084, или 37%, больше, чем во вторник.

По его словам, в Италии в настоящее время коронавирусом заражено 28 710 человек. Таким образом, общее количество зараженных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 35 713 человек.

Напомним, в начале марта Италия ввела чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, включающие ограничения на поездки и запрет на массовые мероприятия, на территории всей страны. Школы и университеты остаются закрытыми до 3 апреля.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Италия, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Раушан Конырбаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив