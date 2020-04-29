Коронавирус: Испания планирует поэтапно выйти из карантина к концу июня

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Испания объявила о четырехэтапном плане по снятию жесткого карантина в стране, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что каждый регион будет ослаблять ограничения по-своему, в зависимости от степени инфицирования.

Четыре испанских острова будут первыми, кто ослабит карантинные меры уже с 4 мая, а остальная часть Испании - через неделю.

Вспышка коронавируса в Испании уже унесла жизни почти 24 000 человек.

14 марта страна ввела один из самых жестких карантинов для сдерживания распространения коронавируса. Детям было запрещено выходить на улицу в течение шести недель.

Однако сейчас есть признаки того, что эпидемия идет на спад. Во вторник, согласно данным Министерства здравоохранения, в Испании был зарегистрирован 301 смертельный случай от вируса, по сравнению с 950 случаями в начале апреля. Во вторник число новых случаев инфицирования также сократилось до 1308. Это самый низкий показатель с 14 марта.

В воскресенье детям в возрасте до 14 лет, наконец, разрешили покидать свои дома - на один час в день, с 09:00 до 21:00.

Со 2 мая остальной части населения также будет разрешено короткое времяпрепровождение на свежем воздухе, если уровень заражения будет продолжать падать.

Во вторник Премьер-министр Санчес изложил более полный четырехэтапный план ослабления карантина, каждый этап рассчитан на две недели. Он сказал, что процесс займет не менее шести недель.