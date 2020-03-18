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вчера 18:41
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Коронавирус: иностранцам в Узбекистане автоматически продлят визу
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Иностранным гражданам, находящимся в Узбекистане, автоматически продлят срок визы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РУ.
В частности, в связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Узбекистане специальной республиканской комиссией принято решение об автоматическом продлении до 10 апреля 2020 года срока действия ранее выданных виз иностранным гражданам, находящимся в Узбекистане и не успевшим выехать.
Кроме того, разрешено пребывать в стране до 10 апреля 2020 года иностранным гражданам, имеющим право на безвизовый въезд в Узбекистан. Соответственно, по отношению к данным категориям иностранных граждан не будут приниматься административные меры.
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