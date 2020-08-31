Коронавирус: Индия ставит антирекорд, в Германии осуждают отрицателей, штурмовавших Рейхстаг

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Число заразившихся Covid-19 в мире превысило 25 миллионов, сообщил в воскресенье университет Джонса Хопкинса. Почти четверть всех случаев заболевания приходится на США (5,97 млн), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

В первую пятерку по числу заболевших входят также Бразилия (3,8 млн), Индия (3,5 млн), Россия (982 тыс.) и Перу (639 тыс.).

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Печальный рекорд в Индии

Индия тем временем установила мировой рекорд по числу новых заболевших за сутки - в стране зарегистрировали 78761 случай заболевания. Около 63 тыс. человек в Индии уже скончались от осложнений, вызванных Covid-19.

При этом уровень тестирования в стране остается относительно низким, поэтому, вероятно, реальная ситуация может быть значительно хуже.

На миллион человек в Индии приходится 30 тысяч сделанных тестов, среди 10 государств с наибольшим числом заболевших хуже ситуация с тестированием только в Мексике (10 тыс. на 1 млн человек).

Германия: гнев после митинга скептиков

Германия приходит в себя после субботней акции против ограничений, введенных для борьбы с распространением Covid-19, которая закончилась попыткой штурма Рейхстага.

В марше, который в основном прошел мирно, приняли участие около 38 тысяч человек.

Во время акции несколько сотен демонстрантов прорвали полицейское оцепление и побежали к входу в здание парламента. Они несли флаг Германской империи, который используется ультраправыми.

Полиция использовала перцовые баллончики, чтобы разогнать участников беспорядков, несколько человек были задержаны.

В воскресенье поступок демонстрантов осудили представители практически всех политических направлений в Германии.

«Рейхстаг - это место работы нашего парламента и символический центр нашей демократии. Недопустимо, чтобы нарушители спокойствия и экстремисты использовали его в своих целях», - сказал министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Президент Франк Вальтер Штайнмайер также осудил «недопустимое нападение на сердце нашей демократии».

Британия: память о жертвах чумы в условиях новой эпидемии

Каждый год в деревне Иэм в Дербишире проводится служба в память о жителях, которые в 1665 году приняли решение ценой собственной жизни остановить чуму. Они ввели карантин и не выходили за пределы деревни. Более двух третей жителей тогда погибли.

Однако в этом году новая эпидемия привела к тому, что служба не могла пройти в пещере, которую жители использовали как временную церковь во время вспышки чумы. По словам преподобного Майка Гилберта, он опасается, что участие людей в службе и костюмированной процессии может привести к распространению коронавируса.

Поэтому церковь решила провести онлайн-трансляцию службы в «Фейсбуке».

Ноттинг-Хилл: онлайн-карнавал

Еще одно традиционное мероприятие в Великобритании, которое пришлось перенести в онлайн, - знаменитый фестиваль в Ноттинг-Хилл в центре Лондона. Он проходит в последние выходные августа.

Это первый случай отмены шествия за его более чем полувековую историю.

Общее число заболевших в Британии тем временем за сутки составило 1715 человек, оно постепенно растет, начиная с июля.

К чему приведет открытие учебных заведений

Многие страны готовятся возобновить очные занятия в учебных заведениях, начиная с сентября. Как это скажется на ситуации с коронавирусом, пока не очень понятно, хотя некоторые эксперты опасаются, что учебный год может привести к резкому повышению заболеваемости.

Студенты университетов в Британии постепенно возвращаются в кампусы, несмотря на опасения, высказанные профсоюзом преподавателей (UCU).

Согласно заявлению UCU, передвижение миллиона студентов по стране - «верный путь к катастрофе». Профсоюз предлагает возвращать очное обучение не раньше Рождества, чтобы избежать «лавины заражений». Пока, впрочем, руководство университетов настаивает, что готово к приезду студентов.

Примером того, насколько возвращение студентов может быть опасно, служат американские учебные заведения. Например, в университете Алабамы более 1200 студентов и 166 сотрудников заболели коронавирусом после открытия кампуса.

«Рост, который мы наблюдаем в последние дни, неприемлем, и если не взять его под контроль, он ставит под угрозу завершение семестра в кампусе, - заявил президент университета Стюарт Белл на пресс-конференции на этой неделе. - Теперь время действовать».

Студенты публиковали фотографии переполненных баров и очередей в Тускалузе, где базируется университет. По данным Эй-би-си, мэр уже приказал закрыть питейные заведения.

В США суточный прирост заболевших превысил 44 тысячи, 870 человек скончались.