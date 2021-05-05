Коронавирус: Индия не спешит вводить новый локдаун, а Евросоюз готовится встречать туристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на миллионы зараженных, Индия не спешит вводить новый локдаун. Тем временем Евросоюз планирует смягчить ограничения для туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Согласно последним данным, пандемия коронавируса уже унесла более 3,2 млн жизней по всему миру. Сильнее всего (если учитывать официальные данные) от эпидемии пострадали США, где число смертей приближается к 578 тыс., за Америкой следует Бразилия - более 408 тыс. летальных исходов, затем идет Мексика - свыше 217 тыс., и на четвертом месте - Великобритания - более 127 тыс. скончавшихся.

Впрочем, как указывают эксперты, скоро эта статистика может измениться, если учесть ситуацию в Индии.

Между тем Евросоюз рассматривает планы оживления индустрии туризма и намерен ослабить ограничения на въезд в страну ЕС всем, кто прошел вакцинацию или может предъявить свежий негативный тест на коронавирус.

Индия: «всего» 355 тысяч новых случаев

Оппозиция в Индии, где число зараженных коронавирусом перевалило за 20 млн, требует, чтобы власти ввели общенациональный локдаун. Однако премьер-министр Нарендра Моди всячески сопротивляется этому, опасаясь, что очередные ограничения будут губительны для экономики. В качестве аргумента он приводит тот факт, что во вторник число новых случаев снизилось до 355 тыс. (30 апреля этот показатель составлял 400 тыс.).

В прошлом году Моди резко критиковали за то, что он уведомил о национальном локдауне менее чем за 4 часа до его введения, что вызвало сокрушительный социальный кризис: сотни тысяч рабочих-мигрантов вынуждены были пешком отправиться в свои родные деревни за сотни километров.

Решения о введении ограничений принимаются властями штатов в индивидуальном порядке, однако Моди дал понять, что такие ограничения следует вводить лишь в самом крайнем случае.

Тем не менее, многе штаты уже ввели различные меры, от полных локдаунов до комендантского часа в ночное время. Ограничения введены также в Дели и Мумбаи.

Вторая волна пандемии в Индии, усугубившаяся из-за несоблюдения правил безопасности, общенациональных праздников и выборов, привела к тому, что многие больницы оказались переполнены. Проблемы с тестированием, диагностикой и лечением, а также нехватка коек, медикаментов и даже кислорода привели к резкому росту смертности.

В стране официально зарегистрировано уже свыше 222 тыс. смертей от коронавируса, однако эксперты считают, что эти цифры сильно занижены и не соответствуют тому, что люди наблюдают собственными глазами.

Непал взывает о помощи

Власти Непала обратились к международному сообществу с призывом предоставить им по меньшей мере 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca, необходимых для повторной прививки, на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом в этой небольшой высокогорной стране.

«У людей, который уже получили первую вакцину, могут возникнуть серьезные проблемы, если они вовремя не сделают второй укол», - заявил представитель министерства здравоохранения Непала.

По словам сотрудника Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адама Кучарского, «мы, к сожалению, видим, как индийский сценарий может повториться и в других местах, потому что в целом ряде стран имеются схожие параметры - относительно низкий уровень вакцинации, циркуляция опасных штаммов, рост числа зараженных - и все это в совокупности может привести к похожей ситуации».

Кучарский обращает внимание на Непал, где резко подскочило число инфицированных, а также на такие страны как Камбоджа, Фиджи и Монголия, где весь год успешно сдерживали коронавирус, а теперь там происходят вспышки заболеваемости и вводятся локдауны.

ЕС намерен реанимировать индустрию туризма

Во вторник Еврокомиссия начала обсуждение планов ослабления ограничений для туристов, желающих приехать в страны Евросоюза на отдых. (До сих пор такие поездки разрешались только в случае крайней необходимости).

«Пришло время оживить европейскую индустрию туризма и возобновить - безопасно - международную дружбу», - отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новые планы предусматривают разрешение на въезд в страны Евросоюза туристам, которые как минимум за две недели до этого сделали одну из прививок, одобренных ЕС.

Пока что ЕС одобрил четыре вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и Janssen/Johnson & Johnson.

Ожидается также, что в ближайшие недели или даже дни ВОЗ одобрит китайские вакцины Sinopharm и Sinovac, которые сейчас проходят проверку на соответствие европейским стандартам.

Детям, которые не сделали прививки, будет также разрешено путешествовать с родителями в случае, если их анализ будет отрицательным.

При условии соблюдения карантина и предоставлении отрицательного теста на коронавирус можно будет также приезжать в ЕС из стран, где число заражений не превышает 100 на каждый 100 тыс. (ранее было 25 на каждые 100 тыс.)

При этом правила для граждан Евросоюза и постоянно проживающих в нем людей и членов их семей не изменяются.

Обсуждаемые рекомендации касаются всех стран-членов ЕС, за исключением Ирландии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, а также Швейцарии.