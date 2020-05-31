Коронавирус и снятие ограничений – что происходило на минувшей неделе в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Основной темой уже несколько недель подряд в регионах Казахстана является коронавирус и связанные с ним ограничения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Минувшая неделя не стала исключением. Внимание большинства жителей страны приковано к новостям об увеличении числа заболевших и выздоровевших. На этой неделе наша страна достигал отметки в 10 тысяч по количеству заболевших и перешла уровень в 5 тысяч по числу выздоровевших.

Между тем произошли существенные изменения в подходах к лечению инфицированных.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил о том, что бессимптомные носители инфекции будут находиться на карантине дома, а не в стационаре. Изменилась и тактика по

отношению к контактным с заразившимися COVID-19. По словам Е. Биртанова, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране находится в управляемом контроле.

Во всех регионах Казахстана разными темпами снижают ограничительные меры. На первый план выходит профилактика. Прежде всего, соблюдение личной гигиены и санитарных норм на предприятиях и в общественных местах. За нарушения грозят крупные штрафы. Акимы всех областей обращаются к жителям с просьбой не нарушать установленные правила. В противном случае придется вновь возвращаться к ограничительным мерам. Думается, этого не хотят ни местные власти, ни население.

Постепенно приходит в себя после вынужденного простоя казахстанский бизнес. Восстанавливают работу предприятия, открываются ТРЦ и кинотеатры. В ласти страны сообщили о том, что в июне поэтапно запустят внутреннее железнодорожное сообщение и авиарейсы. Разрешат ездить на личном транспорте в другие города Казахстана.

Пока с осторожностью власти страны говорят о возобновлении международных полетов. Открывать их тоже будут постепенно и не сразу по всем направлениям.

Эти новости имеют особое значение для туристической сферы. По подсчетам, из-за пандемии потери в сфере въездного туризма в этом году составят 70-80%.

Спасти отрасль в этом году хоть немного, вероятно, сможет внутренний туризм. Эксперты говорят о том, что спрос на него возрос .

Негативную нагрузку сейчас испытывает нефтяная отрасль страны. Тем не менее министр энергетики РК Нурлан Ногаев заявил , что сокращение добычи нефти провели максимально безболезненно.

Большие планы на этот год у сельскохозяйственной сферы. В Казахстане намерены увеличить производство мясо птицы. Для этого построят 12 бройлерных птицефабрик. Более того, в пяти регионах страны намерены построить откормочные площадки для овец. Ранее откормплощадки строили для крупного рогатого скота. Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров считает, что овцеводство имеет большую экспортную перспективу.

Минувшая неделя стала последней учебной неделей для школьников. Четвертая четверть прошла в непривычном формате – дистанционном. И если у большинства школьников наступили долгожданные летние каникулы, то у выпускников впереди Е диное национальное тестирование. Оно тоже будет проходить в не совсем привычных условиях. С учетом эпидситуации подготовят специальную инструкцию по санитарно- эпидемиологическим требованиям к проведению ЕНТ.

В ближайшее время сферы образования и здравоохранения ждут большие перемены. Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает , что образование, наука и здравоохранение нуждаются в глубоком реформировании.

На этой неделе в нашей стране произошли изменения в законодательстве. Президент подписал Конституционный закон «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», и « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации».