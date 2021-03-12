Коронавирус: хроника борьбы в условиях пандемии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области первые инфицированные коронавирусом были зарегистрированы 27 марта, а уже с 30 марта, в соответствии с решением главного государственного санитарного врача, на территории региона был объявлен карантин. Началась длительная борьба с пандемией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На помощь медикам пришли предприниматели, передававшие им свои отели для отдыха, чтобы врачи и медсестра не заразили свои семьи, и волонтеры, развозившие продукты питания, работавшие в инфекционных стационарах. Наибольший вклад в борьбу с коронавирусом в регионе внесли нефтяные компании, уже в апреле включившиеся в общую борьбу с пандемией.

К примеру, с самого начала пандемии «Тенгизшевройл» оказывал поддержку акимату Атырауской области. Компания закупила и передала для нужд медицинских работников и населения необходимые оборудование и средства на сумму, превышающую 3,3 млрд тенге. Компанией закуплены более 648 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, 56 кислородных концентраторов, 252 единицы медицинского оборудования, 20 аппаратов ИВЛ, 2 ПЦР-прибора для диагностики коронавирусной инфекции, медицинские автомобили, пирометры, тепловизоры, реанимобили и машины скорой помощи. Организованы рейсы для репатриации студентов и доставки медикаментов в Атыраускую область. Специальная служба COVID-такси работала в Жылыойском районе также при финансовой поддержке компании.

Уже с 16 марта включилась в борьбу с пандемией компания NCOC, начав постепенный перевод работников на удаленный режим работы, из дома, где это практически осуществимо. Большая часть сотрудников была переведена на удаленную работу без изменения уровня занятости или заработной платы. Сегодня большая часть офисного персонала продолжает работать из дома. Условия работы вахтового персонала были скорректированы согласно эпидемиологической ситуации. Для устранения рисков заражения работников на производственных участках и безопасного проведения нефтяных операций, компания NCOC разработала план действий. Доступ на рабочие участки был строго ограничен и предоставлен только для основного персонала (около 2500 человек). Для сотрудников производственных площадок, на морском и наземном комплексах были введены дополнительные меры охраны здоровья. Так, производственный комплекс в Западном Ескене условно разграничили на два участка: санитарный рабочий участок и санитарный жилой участок.

«Всем сотрудникам обеспечены хорошие условия проживания, питания, отдыха. Условия оплаты труда справедливые и согласованы всеми сторонами», - пояснили в пресс-службе компании.

Внесенные коррективы с учетом текущей эпидемиологической ситуации не отразились на операционной деятельности по добыче нефти на морском месторождении Кашаган и ее подготовке к отправке на экспорт на установке «Болашак» на суше.

Компания выделила более 3 млрд тенге для оказания прямой помощи системам здравоохранения Атырауской и Мангыстауской областей в борьбе против пандемии. Были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, многоцелевые больничные койки, дефибрилляторы для отделений интенсивной терапии инфекционных больниц двух регионов, лекарства и средства индивидуальной защиты для медперсонала, машины скорой помощи.

В октябре и ноябре этого года нефтяники завершили строительство двух новых модульных инфекционных больниц на 200 мест каждая в Мангыстауской и Атырауской областях. Проекты были инициированы Межведомственной комиссией по нераспространению коронавирусной инфекции на территории РК и акиматами областей. Ввод в действие этих объектов, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, их локализацию и лечение, стали важным в преддверии декабрьского и январского увеличения числа инфицированных.

О том, какие меры предпринимаются для предотвращения распространения коронавируса на наземных и морских объектах Северо-Каспийского проекта по эксплуатации месторождения Кашаган на Каспийском море, рассказали в пресс-службе компании NCOC.

Неоценимую помощь региону оказало Правительство, прислав в наиболее тяжелый месяц - июль - в регион группы российских и грузинских врачей, а также направив выпускников медицинских вузов. Такая солидарная работа позволила к августу снизить число вновь инфицированных и приступить к переводу медицинских учреждений, отданных под инфекционные стационары, под лечение профильных заболеваний.

Ускоренными темпами весь год в регионе продолжалось строительство медицинских учреждений. Всего в Атырауской области в 2020 году построили 10 медицинских учреждений. Об этом проинформировал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной работе.

«В Курмангазинском районе построена центральная больница на 75 мест. Ввели в строй пристройку к кардиологическому центру на 50 мест. В городе Атырау сдана в эксплуатацию модульная больница. Начали работать амбулатории в ряде сельских населенных пунктов. Для охвата жителей сельских населенных пунктов медицинской помощью создано 5 передвижных медицинских комплексов. Для службы скорой медицинской помощи в прошлом году было выделено 46, в начале этого года 20 новых автомобилей. Таким образом, эта служба на 100% обеспечена необходимым автотранспортом. Во время отчета перед населением в прошлом году поднимался вопрос строительства больницы на 75 мест в городе Кульсары. Строительство объекта уже началось», - рассказал Махамбет Досмухамбетов.

Новый стационар в Атырау, построенный в пригородном поселке Сарыозек (район Черной речки), рассчитан на 180 стационарных коек и 20 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. Основное здание общей площадью 6764 кв. метров состоит из 8 блоков и десяти отдельно стоящих вспомогательных сооружений. Сюда входят медицинский блок с административной частью, приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации с операционным блоком и пять палатных отделений, соединенных между собой коридором галерейного типа. Больница также оснащена системой обеззараживания медицинских отходов, пунктом дезинфекции машин, концентратором кислорода и системой централизованного снабжения кислородом и медицинским газом. Все палаты обеспечены линиями подачи кислорода, что дает возможность проводить интенсивную терапию для лечения тяжелых и особо тяжелых пациентов в каждой палате. Помимо современного медицинского оборудования, новая больница оснащена передовыми технологическими решениями, направленными на минимизацию прямого контакта врача с пациентом и снижение рисков дальнейшего заражения среди медперсонала. Одно из таких решений - дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов посредством организации ситуационного центра, при помощи которого будут консолидироваться и анализироваться основные показатели пациентов. Эти данные будут выводиться автоматически и способствовать ранней диагностике аномалий. Здание построено из железобетонных блоков MODEX с повышенным уровнем изоляции и огнестойкости, а также из каркасных сэндвич-панелей. Благодаря технологии индустриального модульного домостроения больницу смогли построить за кратчайшие сроки. На стройке круглосуточно трудились более 1000 человек. Общая площадь застройки составляет.

Несмотря на стабилизацию обстановки и снижение числа инфицированных, открытие многих объектов, борьба с пандемией COVID-19 в регионе продолжается. Началась вакцинация педагогов первым компонентом вакцины «Спутник V».



