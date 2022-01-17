Коронавирус: госпитализация увеличилась на 47% в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный врач областной станции скорой медицинской помощи Александр Высоцкий отмечает ухудшающуюся динамику вызовов и увеличивающееся количество госпитализированных с КВИ в Акмолинской области. О том, в каком режиме приходится работать медикам скорой помощи региона, он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

По словам А. Высоцкого, при сравнении двух последних недель четко видно ухудшение ситуации. Если с 31 декабря 2021 года по 6 января 2022 года в регионе был зарегистрирован 4941 вызов скорой помощи, то с 7 по 13 января – уже 5390, то есть наблюдается увеличение вызовов на 9,1%. При этом отмечается увеличение ОРВИ с 550 за прошлую неделю до 856, то есть на 55,6%. Пневмония увеличилась с 76 случаев до 88 - на 15,7%. А число вызовов скорой при заболевании КВИ увеличилось аж на 77 % - с 161 до 285 случаев.

По областному центру отмечается увеличение вызовов с 1648 до 1950 - на 18,3 %. Вызовы, связанные с КВИ, в Кокшетау увеличились с 44 до 137 случаев.

«Ситуация по службе скорой медицинской помощи ухудшается: больше вызовов и большее количество госпитализированных с КВИ. По сравнению с началом января госпитализация в стационары увеличилась на 47%. Думаю, это «омикрон». Но чтобы сказать, что это точно он, нужно лабораторное подтверждение, которого пока нет. ПЦР у всех положительный. Штамм «омикрон» характеризуется высокой контагиозностью и коротким инкубационным периодом в сравнении с другими штаммами. Как и все вирусы, «омикрон», как мы видим по нашим пациентам, обладает способностью вызывать острое воспаление слизистой оболочки гортани и трахеи и клинически проявляется грубым, «лающим» кашлем, нарушением тембра голоса и расстройством дыхания. При появлении данных симптомов важно обратиться за медицинской помощью и получить квалифицированное лечение», - поделился А. Высоцкий.

По словам спикера, уже есть данные о смешанном штамме COVID 19 - дельта+омикрон. Поэтому не стоит однозначно полагаться на то, что заболевание в настоящей волне будет протекать только в легкой и средней степени.

«Чтобы сократить риски заражения омикрон-штаммом, необходимо сокращение социальных контактов. Это самый эффективный способ уменьшить передачу. Также именно сейчас необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, по-другому победить этот вирус мы не сможем», - добавил главный врач скорой помощи.

Напомним, Акмолинская область пребывает в «красной» зоне по уровню распространения КВИ.