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Коронавирус: Германия рассчитывает на сертификацию вакцины ещё до Рождества

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Декабря 2020, 20:49
Коронавирус: Германия рассчитывает на сертификацию вакцины ещё до Рождества

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Германия рассчитывает на сертификацию вакцины Pfizer/BioNTech в Евросоюзе ещё до Рождества — с таким заявлением выступил глава минздрава страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Председательствующая в ЕС Германия оказывает существенное давление на регулятора — Европейское агентство медицинских средств — чтобы как можно скорее начать вакцинацию, на фоне резко растущего числа заразившихся и умерших почти во всех государствах Европы.

В самой Германии накануне ввели суровые карантинные меры, которые продлятся минимум до середины января.

«Х орошая новость в том, что вакцина может быть сертифицирована уже 23-го декабря. Если, конечно, это позволит результата обработки данных, которая сейчас идёт. Оптимистичный прогноз именно в том, что к 23-му всё уже будет готово. Это стало бы хорошей новостью для всего Евросоюза «, - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан .

В Германии, как и в некоторых других государствах ЕС, уже возводят центры вакцинации и отрабатывают логистические вопросы доставки, хранения и распределения антивирусных препаратов. Однако единственной страной Европы — и первой среди стран Запада вообще, которая уже сертифицировала вакцину и начала масштабные прививки, — стала покидающая ЕС Великобритания.


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