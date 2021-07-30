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Коронавирус: Где чаще всего заражаются жители столицы

30 Июля 2021 17:55
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Коронавирус: Где чаще всего заражаются жители столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля назвали основные места заражения жителей столицы коронавирусом. Отмечено, что случаи заражения на рынках участились с 8 до 12%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня основными местами заражения являются рынки, торговые дома, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, на работе и места массового скопления в парках и зон отдыха. Анализ показывает, что заражение на рынках увеличилось с 8% до 12%, на объектах торговли – с 18% до 23%, в офисах– с 12% до 17%, в парках и зонах отдыха– с 14 % до 18 %, а также 0,8% больных не отрицали участие в проведении массовых мероприятий (свадьбы, поминки, похороны и так далее)», - прокомментировали в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

В ведомстве отметили, что не все на должном уровне соблюдают меры безопасности.

«Несмотря на предупреждения и принятие мер наказания, в некоторых столичных заведениях продолжают игнорировать санитарные нормы и требования карантина. Бывает, что некоторые объекты предпринимательства продолжают функционировать за закрытыми дверями», - добавили в пресс-службе Департамента.

Ранее сообщалось, какая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Нур-Султане. Среднесуточная регистрация заболевших выросла от 340 в июне до 1500 в июле. За последние 16 дней в сутки регистрируется свыше 1500 случаев, максимальное количество зараженных зафиксировано 14 июля – 1576 человек.



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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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