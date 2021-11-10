Коронавирус: ЕС исключил Украину из «зеленого» списка из-за вспышки вируса, ситуация в Германии все хуже

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Евросоюз исключает Украину из «зеленого» списка стран из-за вспышки заболеваемости и смертности, немецкие врачи начинают отменять плановые операции из-за роста больных ковидом, сотрудники концерна Boeing массово выступают против вакцинации, новозеландцы устали от локдаунов и вышли протестовать. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире за время пандемии превысило 250 млн человек, более 5 млн скончались.

В России впервые больше 1,2 тысячи смертей зараженных Covid-19 за сутки

Сейчас многие страны переживают резкий скачок заболеваемости. Хуже всего дела обстоят в США, Великобритании и России, хотя в Британии при этом уровень смертности не растет.

За этой тройкой следуют Турция, Украина и Германия. Во вторник стало известно, что Евросоюз исключает Украину из своего «зеленого « списка стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией. За последние 28 дней там заболело свыше полумиллиона человек и умерло 14,6 тысячи, при том, что общая смертность в стране за все время пандемии составляет 78 тысяч.

В «зеленый « список включены страны, для граждан которых власти ЕС рекомендуют отменить ограничения на необязательные (то есть туристические) поездки; теперь такие поездки рекомендовано ограничить. Однако, как объяснили власти ЕС и министерство иностранных дел Украины, это еще не означает, что украинцы теперь автоматически потеряют право на безвизовые поездки в Европу. Решение по этому поводу принимает каждая страна в отдельности, а пока большинство государств ЕС разрешают въезд украинцам, прошедшим полную вакцинацию международными признанными препаратами.

«После исключения Украины из «зеленого» списка ЕС полного закрытия границ Евросоюза не будет, написал в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. - Это рекомендация, а финальные решения будут принимать отдельная страна. МИД Украины активно работает с партерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев».

Что еще происходит в мире

В Германии также продолжает расти уровень заболеваемости. Медики предупреждают, что в сложившейся ситуации они вынуждены начать отменять и переносить плановые операции и процедуры, часть которых имеет жизненно важное значение для пациентов.

Ситуация в стране ухудшается уже несколько недель подряд. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней в Германии заболело почти полмиллиона человек. Темпы вакцинации в стране замедлились.

Во вторник правительство Великобритании объявит о введении обязательной вакцинации для всех работников системы здравоохранения. Персонал домов престарелых и интернатов обязали вакцинироваться еще в начале этого года.

Правительство Израиля обсуждает за закрытыми дверями возможную выдачу разрешения на вакцинацию детей. В некоторых городах страны прошли спонтанные протесты.

Вокруг здания парламента Новой Зеландии предприняты повышенные меры безопасности. Там собрались тысячи людей, протестующих против вакцинных паспортов и местных локдаунов, которые все еще вводятся в стране по мере изменения эпидемиологической ситуации.

Новая Зеландия первой в мире полностью закрыла внешние границы в начале пандемии и ввела тотальный карантин. Правительство страны неоднократно хвалили на международной арене за быстроту реакции и решительность и отмечали высокий уровень доверия к властям со стороны населения.

Вакцинные тяжбы в США

Число сотрудников американской компании Boeing, добивающихся освобождения от обязательной вакцинации по медицинским и религиозным причинам, достигло 11 тысяч человек. Это 9% всего персонала компании на территории США.

Как рассказали агентству Рейтер знакомые с ситуацией источники, руководство Boeing знало, что в концерне зреет кампания противников вакцинации, но не ожидало, что она окажется настолько массовой.

Ранее целый ряд предприятий по всей стране, а также прокуратуры нескольких штатов подали жалобы на министерство труда США в связи с его распоряжением об обязательной вакцинации. В минувшие выходные федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил действие этого требования.

Но тяжба продолжается, и в понедельник представители администрации Джо Байдена заявили в суде, что Белый дом обладает достаточной полнотой власти для введения обязательной вакцинации в компаниях с персоналом в сто и более человек.

Непривитые сингапурцы будут болеть за свой счет

Власти Сингапура с декабря прекратят оплачивать больничные счета за лечение Covid-19 невакцинированным пациентам. Исключения составят только непривитые по медицинским показаниям.

Система здравоохранения Сингапура состоит из государственного и частного секторов, причем бесплатная медицина частично покрывается обязательными отчислениями самих сингапурцев в специальные фонды.

Однако с началом пандемии правительство решило оплачивать медицинские счета граждан, заболевших ковидом, путем прямых государственных субсидий (кроме тех, кто заболел после поездки за границу).

Теперь для тех, кто не вакцинируется умышленно, это послабление отменяется.

Жесткая мера вызвана резким ростом заболеваемости в стране. По словам властей, Сингапур переживает самую серьезную волну за все время пандемии: 2-3 тысячи новых заболевших ежедневно, десятки умерших.

При этом масштаб вакцинации в Сингапуре - один из самых впечатляющих в мире: 85% населения этой страны общей численностью 5,5 млн человек уже получили обе дозы вакцины.