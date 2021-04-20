Коронавирус: эпидситуация за неделю улучшилась – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил об эпидемиологической ситуации за неделю в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в Казахстане зарегистрировано 292 250 больных с положительным результатом COVID-19 и 51 890 случаев с КВИ-. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика на протяжении 22 дней находится в «красной» зоне. Также в «красной» зоне находятся 8 регионов, в «зеленой» зоне Туркестанская и Костанайская области, остальные регионы в «желтой» зоне», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, с конца марта текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% в сравнении с предыдущей неделей.

«Однако на текущей неделе в сравнении с предыдущей неделей отмечается тенденция снижения темпа роста недельной заболеваемости с 46% с конца марта до 6% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 22% до 8%. На сегодня всеми регионами приняты усиленные санитарно-эпидемиологические меры», - заключил министр.