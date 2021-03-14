Коронавирус: два города в «красной», пять областей в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 марта 2021 года, передает МИА «Казинформ».

Согласно информации МВК по нераспространению Covid-19 в Telegram, в «красной» зоне: г. Нур-Султан, г Алматы; в «желтой» зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области; в «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Республика Казахстан находится в «желтой» зоне.