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Коронавирус: два города и 11 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне

3 Февраля 2022 08:48
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Коронавирус: два города и 11 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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