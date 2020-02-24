Коронавирус добрался до Афганистана, Бахрейна и Кувейта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кувейт, Афганистан и Бахрейн подтвердили первые официальные случаи заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местные новостные агентства.
Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом из этих трех стран было зафиксировано в Кувейте. По данным агентства KUNA , министерство здравоохранения сообщило о трех случаях заражения – все трое недавно побывали в иранском городе Мешхед, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания.
Министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фероз заявил на пресс-конференции в понедельник, что первый случай заражения коронавирусом в стране зафиксирован на территории провинции Герат на северо-западе страны.
По данным афганского телеканала 1TV, пробы 35-летнего мужчины, вернувшегося из Ирана, дали положительный результат, и в данный момент он находится на карантине в местном медицинском центре. В связи с этим в провинции было объявлено чрезвычайное положение.
Министерство здравоохранения Бахрейна также выступило с заявлением о первом случае заражения вирусом нового типа. В официальном заявлении министерства говорится о том, что коронавирус обнаружен у мужчины, прибывшего из Ирана. Он, а также все, кто контактировал с ним после прибытия, были помещены на карантин.
В заявлении подчеркивается, что министерство принимает меры для предотвращения распространения вируса и призывает всех граждан и жителей страны с симптомами COVID19 следовать инструкциям медперсонала.фото: znaj.ua
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