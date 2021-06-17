Коронавирус диагностирован у 855 человек в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области 333 человека проходят лечение от коронавирусной инфекции в стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 62 человек. В городе Атырау подтверждено 46 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 10 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском и Махамбетском районах выявлено по одному случаю заражения, в Исатайском и Курмангазинском районах - по два случая. Заболевание у 33 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 29 человек симптоматика отсутствует.За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 15 человек.В настоящее время в домашних условиях получают лечение 522 человека, в модульной больнице - 119, во второй областной больнице – 109 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 11, в районных инфекционных стационарах - 53. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 41.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области возобновили вакцинацию вторым компонентом «Спутник V».