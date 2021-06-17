РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус диагностирован у 855 человек в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области 333 человека проходят лечение от коронавирусной инфекции в стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 62 человек. В городе Атырау подтверждено 46 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 10 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском и Махамбетском районах выявлено по одному случаю заражения, в Исатайском и Курмангазинском районах - по два случая. Заболевание у 33 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 29 человек симптоматика отсутствует.
    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 15 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 522 человека, в модульной больнице - 119, во второй областной больнице – 109 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 11, в районных инфекционных стационарах - 53. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 41.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области возобновили вакцинацию вторым компонентом «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Сегодня, 11:42
    Сферу административной юстиции хотят расширить в РК
    Сегодня, 11:31
    Заявление об изнасиловании первоклассника в школе Алматы прокомментировали в Минпросвещения
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!