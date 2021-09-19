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    08:00, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус диагностирован у 2781 человека за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2781 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 302,

    город Алматы - 577,

    город Шымкент - 109,

    Акмолинская область - 130,

    Актюбинская область - 146,

    Алматинская область - 245,

    Атырауская область - 89,

    Восточно-Казахстанская область - 103,

    Жамбылская область - 63,

    Западно-Казахстанская область - 85,

    Карагандинская область - 374,

    Костанайская область - 124,

    Кызылординская область - 67,

    Мангистауская область - 16,

    Павлодарская область - 210,

    Северо-Казахстанская область - 86,

    Туркестанская область - 55.

    Всего в стране выявлены 860424 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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