+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане

11 Февраля 2022 08:05
Поделиться:
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2498 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
7866 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Мобильные бригады вернулись к прежнему графику работы в Нур-Султане Сколько больных коронавирусом остаются в стационарах Атырауской области Более трех тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Атырауской области


В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 217

город Алматы - 530

город Шымкент - 28

Акмолинская область - 210

Актюбинская область - 66

Алматинская область - 176

Атырауская область - 36

Восточно-Казахстанская область - 129

Жамбылская область - 64

Западно-Казахстанская область - 107

Карагандинская область - 247

Костанайская область - 205

Кызылординская область - 12

Мангистауская область - 20

Павлодарская область - 220

Северо-Казахстанская область - 222

Туркестанская область - 9


Всего в стране выявлено 1285669 заболевших.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
7866 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Мобильные бригады вернулись к прежнему графику работы в Нур-Султане
Сколько больных коронавирусом остаются в стационарах Атырауской области
Более трех тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Атырауской области
Популярное
1 Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
2 Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
3 Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области
4 В Казахстане началась ротация руководителей организаций образования
5 Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
6 Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
Читайте также
Более трех тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Атырауской области
179 человек лечатся от  COVID-19 в стационарах  Атырауской области
Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
Назначен начальник департамента полиции Жамбылской области
В Казахстане началась ротация руководителей организаций образования
Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив