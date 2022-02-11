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вчера 23:20
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
11 Февраля 2022 08:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2498 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 217
город Алматы - 530
город Шымкент - 28
Акмолинская область - 210
Актюбинская область - 66
Алматинская область - 176
Атырауская область - 36
Восточно-Казахстанская область - 129
Жамбылская область - 64
Западно-Казахстанская область - 107
Карагандинская область - 247
Костанайская область - 205
Кызылординская область - 12
Мангистауская область - 20
Павлодарская область - 220
Северо-Казахстанская область - 222
Туркестанская область - 9
Всего в стране выявлено 1285669 заболевших.
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