Коронавирус диагностирован у 1573 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1573 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 157,

город Алматы - 231,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 134,

Актюбинская область - 25,

Алматинская область - 137,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 102,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 35,

Карагандинская область - 142,

Костанайская область - 112,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 17,

Павлодарская область - 230,

Северо-Казахстанская область - 140,

Туркестанская область - 15.

Всего в стране выявлены 929784 заболевших.