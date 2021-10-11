08:00, 11 Октябрь 2021 | GMT +6
Коронавирус диагностировали у 1717 человек за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 280,
город Алматы - 326,
город Шымкент - 28,
Акмолинская область - 112,
Актюбинская область - 46,
Алматинская область - 120,
Атырауская область - 39,
Восточно-Казахстанская область - 99,
Жамбылская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 45,
Карагандинская область - 149,
Костанайская область - 96,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 163,
Северо-Казахстанская область - 141,
Туркестанская область - 29.
Всего в стране выявлен 905641 заболевший.