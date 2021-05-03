Коронавирус: девять регионов РК - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 мая, девять регионов - в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ».

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская области.В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.