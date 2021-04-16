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    09:51, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус: девять регионов РК находятся в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

    В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

    В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

    В «зелёной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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