09:10, 07 Июль 2021 | GMT +6
Коронавирус: девять регионов Казахстана находятся в «красной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.