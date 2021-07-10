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    09:23, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: десять регионов Казахстана находятся в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2087 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru
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