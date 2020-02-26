Коронавирус: число зараженных в Южной Корее превысило 1000 человек

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В среду Южная Корея сообщила о 169 новых случаях заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.

Так, число зараженных смертельным коронавирусом в стране 1146. Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом в Южной Корее был зарегистрирован в конце января.

На сегодняшний день в Южной Корее от коронавируса умерло 11 человек, в том числе 36-летний гражданин Монголии, который был госпитализирован для пересадки печени.

Около 80 процентов подтвержденных случаев заболевания связаны с двумя основными очагами распространения коронавируса – это религиозная секта в юго-восточном городе Тэгу и больница в соседнем уезде Чхондо.

Из 169 новых случаев 153 были зарегистрированы в Тэгу, который находится в 300 километрах к юго-востоку от Сеула и в соседней провинции Северный Кёнсан.

Почти все крупные провинции и города также сообщили о новых случаях инфицирования. Сеул – столица Южной Кореи, сообщил о еще четырех случаях заражения вирусом, такие данные предоставил Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

По сообщению KCDC, Пусан, второй по величине город Южной Кореи, также сообщил о восьми новых случаях инфицирования. Провинция Кёнгидо, самая густонаселенная провинция в стране, сообщила об одном новом случае заражения.

После того, как в воскресенье уровень оповещения о вирусе поднялся до «красного», самого высокого уровня, органы здравоохранения сосредоточились на том, чтобы остановить распространение вируса в городе Тэгу, эпицентре вспышки вируса, и в провинции Северный Кёнсан.

Эксперты утверждают, что в ближайшие дни число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличится, поскольку органы здравоохранения планируют проверить более 210 000 членов религиозной секты Церковь Иисуса в Синчхонджи и других провинциях.