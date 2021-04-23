Коронавирус: число случаев среди детей до 14 лет увеличилось в три раза в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном акимате под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена состоялось очередное заседание Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане. Участники заседания обсудили эпидобстановку, работу по вакцинации населения и меры по борьбе с опасной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Как сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, эпидобстановка по заболеваемости CОVІD-19 в Нур-Султане остается нестабильной, город более месяца находится в «красной зоне» по матрице оценки эпидемиологической ситуации.

«В день регистрируется от 350 до 650 случаев. Показатели заболеваемости за последнюю неделю выше с предыдущей недели на 9,7 %, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 320,43. Репродуктивное число – 1,021. С начала текущего года число заболевших по городу превысило 22 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано 41 214 случаев: 26 888 симптоматических и 14 326 бессимптомных. За сутки зарегистрировано 574 первичных случаев (406 случаев с симптомами, 168 бессимптомных случая)», - прокомментировала санврач столицы.

По возрастной структуре самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц, которые составляют 79,9% всех заболевших КВИ, на детское население приходится 17,3 %, подростков - 2,8 %. В апреле по сравнению с мартом отмечается рост случаев заражения коронавирусом среди лиц преклонного возраста на 2,2 %.

«В динамике наблюдается рост случаев среди детей до 14 лет в 3 раза, то есть в январе – 571, феврале – 479, марте – 1106, апреле – 1790, при этом рост наблюдается во всех возрастных группах детей. При этом в апреле удельный вес детей в структуре общей заболеваемости уменьшился на 0,8 %, что указывает на эффективность принятых ограничительных мероприятий в отношении школьников, особенно среди возрастных групп 7-10 лет (снижение от 5,1 % до 4,3%), 11-14 лет (снижение 4,5 % до 4,3 %)», - отметила Сархат Бейсенова