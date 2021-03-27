11:09, 27 Март 2021 | GMT +6
Коронавирус: четыре региона находятся в «красной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.