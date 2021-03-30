РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:09, 29 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус человеку передался через животное-посредника – исследование

    None
    None
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В проекте совместного исследования происхождения коронавирусной инфекции, проведенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Китаем, говорится о том, что передача вируса от летучих мышей человеку через животное-посредника (промежуточное звено) является наиболее вероятным сценарием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

    Согласно проекту исследования, доступ к которому получило агентство Associated Press, полученные данные не дают нового представления о том, как вирус начал распространяться по планете.

    Как и следовало ожидать, исследование оставило многие вопросы без ответа. Но в нем содержится более подробная информация о причинах, лежащих в основе выводов исследователей. Команда, проводившая исследование, практически исключила гипотезу о том, что распространение вируса произошло из-за утечки в лаборатории. Утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна», считают они.

    Публикация результатов исследования неоднократно откладывалась, но официальный представитель ВОЗ заявил в конце прошлой недели, что финальный отчет будет готов к обнародованию «в ближайшие несколько дней».

    AP получило копию чернового варианта отчета в понедельник от дипломата, который представляет одну из стран-членов ВОЗ. Пока неясно, будут ли еще быть внесены изменения в отчет перед публикацией.

    В отчете исследователи ВОЗ выделили четыре сценария в порядке вероятности происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Наиболее вероятным они посчитали сценарий, при котором передача вируса произошла от летучих мышей через другое животное. Они оценили прямую передачу вируса от летучих мышей к человеку как «вероятную» и заявили, что распространение через продукты питания возможно, но маловероятно.

    Известно, что летучие мыши переносят коронавирусы, и, по сути, ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако в отчете говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».

    Также в отчете отмечается, что очень похожие вирусы были обнаружены у панголинов, которые являются другим видом млекопитающих. Норки и кошки также восприимчивы к вирусу COVID-19, что позволяет предположить, что они тоже могут быть носителями.

    Отчет опирается в основном на посещение группой международных экспертов ВОЗ Уханя, китайского города, где впервые был обнаружен COVID-19, с середины января до середины февраля 2020 года.

    Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ, возглавлявший миссию в Ухане, заявил в пятницу, что отчет был окончательно доработан, проверяется и переводится. «Я ожидаю, что в ближайшие несколько дней весь этот процесс будет завершен, и мы сможем опубликовать его», - заявил он.

    В предварительном отчете не содержится окончательного ответа на вопрос, началась ли вспышка на рынке морепродуктов в Ухане, где в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи заболевания.

    Обнаружение других случаев заболевания вирусом до вспышки болезни на рынке «Хуанань» позволяет предположить, что это могло начаться где-то еще. Но в отчете говорится, что могли быть и более легкие случаи заболевания вирусом, которые остались незамеченными, и это могло послужить связью между рынком и более ранними случаями.

    «Поэтому в настоящее время нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка «Хуанань» в происхождении вспышки COVID-19 или о том, как инфекция попала на рынок», - говорится в отчете.

    В отчете ВОЗ также отмечается, что на рынке продавались различные продукты животного происхождения, в том числе все: от бамбуковых крыс до оленей, часто замороженных, а также живые крокодилы.

    По мере того, как пандемия распространялась по всему миру, Китай обнаружил образцы вируса на упаковке замороженных продуктов, поступающих в страну, и, в некоторых случаях, отследил локальные вспышки.

    В отчете говорится, что холодовая цепь, как известно, может быть движущей силой распространения вируса на большие расстояния, но эксперты скептически относятся к гипотезе о том, что это могло спровоцировать вспышку. В отчете говорится, что риск распространения вируса при таком сценарии ниже, чем при респираторной инфекции от человека к человеку, и большинство экспертов согласны с этим.

    В отчете указывается несколько причин, на основании которых практически исключается возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане. В нем говорится, что такое происходит чрезвычайно редко, а работа лабораторий в Ухане прекрасно налажена.

    Отчет также подчеркивает, что до декабря 2019 года ни в одной лаборатории не было зарегистрировано вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2, и что риск случайного роста вируса был чрезвычайно низким.


    Теги:
    Коронавирус в мире Китай Мировые новости
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!