Коронавирус человеку передался через животное-посредника – исследование

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В проекте совместного исследования происхождения коронавирусной инфекции, проведенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Китаем, говорится о том, что передача вируса от летучих мышей человеку через животное-посредника (промежуточное звено) является наиболее вероятным сценарием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

Согласно проекту исследования, доступ к которому получило агентство Associated Press, полученные данные не дают нового представления о том, как вирус начал распространяться по планете.

Как и следовало ожидать, исследование оставило многие вопросы без ответа. Но в нем содержится более подробная информация о причинах, лежащих в основе выводов исследователей. Команда, проводившая исследование, практически исключила гипотезу о том, что распространение вируса произошло из-за утечки в лаборатории. Утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна», считают они.

Публикация результатов исследования неоднократно откладывалась, но официальный представитель ВОЗ заявил в конце прошлой недели, что финальный отчет будет готов к обнародованию «в ближайшие несколько дней».

AP получило копию чернового варианта отчета в понедельник от дипломата, который представляет одну из стран-членов ВОЗ. Пока неясно, будут ли еще быть внесены изменения в отчет перед публикацией.

В отчете исследователи ВОЗ выделили четыре сценария в порядке вероятности происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Наиболее вероятным они посчитали сценарий, при котором передача вируса произошла от летучих мышей через другое животное. Они оценили прямую передачу вируса от летучих мышей к человеку как «вероятную» и заявили, что распространение через продукты питания возможно, но маловероятно.

Известно, что летучие мыши переносят коронавирусы, и, по сути, ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако в отчете говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».

Также в отчете отмечается, что очень похожие вирусы были обнаружены у панголинов, которые являются другим видом млекопитающих. Норки и кошки также восприимчивы к вирусу COVID-19, что позволяет предположить, что они тоже могут быть носителями.

Отчет опирается в основном на посещение группой международных экспертов ВОЗ Уханя, китайского города, где впервые был обнаружен COVID-19, с середины января до середины февраля 2020 года.

Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ, возглавлявший миссию в Ухане, заявил в пятницу, что отчет был окончательно доработан, проверяется и переводится. «Я ожидаю, что в ближайшие несколько дней весь этот процесс будет завершен, и мы сможем опубликовать его», - заявил он.

В предварительном отчете не содержится окончательного ответа на вопрос, началась ли вспышка на рынке морепродуктов в Ухане, где в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи заболевания.

Обнаружение других случаев заболевания вирусом до вспышки болезни на рынке «Хуанань» позволяет предположить, что это могло начаться где-то еще. Но в отчете говорится, что могли быть и более легкие случаи заболевания вирусом, которые остались незамеченными, и это могло послужить связью между рынком и более ранними случаями.

«Поэтому в настоящее время нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка «Хуанань» в происхождении вспышки COVID-19 или о том, как инфекция попала на рынок», - говорится в отчете.

В отчете ВОЗ также отмечается, что на рынке продавались различные продукты животного происхождения, в том числе все: от бамбуковых крыс до оленей, часто замороженных, а также живые крокодилы.

По мере того, как пандемия распространялась по всему миру, Китай обнаружил образцы вируса на упаковке замороженных продуктов, поступающих в страну, и, в некоторых случаях, отследил локальные вспышки.

В отчете говорится, что холодовая цепь, как известно, может быть движущей силой распространения вируса на большие расстояния, но эксперты скептически относятся к гипотезе о том, что это могло спровоцировать вспышку. В отчете говорится, что риск распространения вируса при таком сценарии ниже, чем при респираторной инфекции от человека к человеку, и большинство экспертов согласны с этим.

В отчете указывается несколько причин, на основании которых практически исключается возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане. В нем говорится, что такое происходит чрезвычайно редко, а работа лабораторий в Ухане прекрасно налажена.

Отчет также подчеркивает, что до декабря 2019 года ни в одной лаборатории не было зарегистрировано вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2, и что риск случайного роста вируса был чрезвычайно низким.