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Коронавирус: часто задаваемые вопросы

20 Марта 2020 09:45
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Коронавирус: часто задаваемые вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Городской центр iKOMEK, в режиме 24/7 консультирует жителей и гостей города Нур-Султан о симптомах коронавирусной инфекции (COVID-19) и об алгоритмах действий в случае их обнаружения, по короткому номеру дозвона 1-0-9, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

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В связи с введением Чрезвычайного положения и карантина, городской центр iKOMEK перешел на усиленный режим работы, линия операторов Единого контакт-центра iKOMEK109 расширена до 53 операторов, очередь расширена до 120 одновременно входящих звонков.

«За прошедшие сутки, в iKOMEK109 поступило более 8 000 обращений, из которых около 4 000 касательно коронавирусной инфекции. Всего за период с 13 марта по 20 марта текущего года зарегистрировано около 10 000 обращений по коронавирусу. На основе анализов интересующих вопросов жителей, мы подготовили ответы на часто задаваемые вопросы», - рассказала руководитель городского центра iKOMEK Жаннат Дубирова.

Дополнительно, по всем вопросам жители города Нур-Султан могут обращаться в iKOMEK109 с помощью следующих сервисов:

- Официальный сайт акимата astana.gov.kz

- Мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);

- чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);

- Мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);

- Портал aitu.city

Ответы на часто задаваемые вопросы о коронавирусе можно прочитать здесь.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Коронавирус в РК,
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