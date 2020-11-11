Коронавирус: Бразилия приостановила испытания китайской вакцины, в Италии обсуждают полный карантин

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британские власти надеются начать массовую вакцинацию уже в декабре и выделят на это 150 млн фунтов, Бразилия приостановила испытания китайской вакцины, в Ливане вновь вводится локдаун, датские власти признали, что у них не было права требовать уничтожения всех норок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Вакцинация в Британии может начаться в декабре

Британские власти выделят 150 млн фунтов (почти 200 млн долларов) поликлиникам для массового вакцинирования жителей страны, которое может начаться уже в декабре, сообщил министр внутренних дел Мэтт Хэнкок.

Накануне стало известно, что согласно предварительным результатам, вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, защищает от коронавируса на 90%. Это одна из 11 вакцин, находящихся в финальной стадии тестирования.

Британия заказала 40 млн доз этой вакцины. С учетом того, что для ее полной эффективности требуются две инъекции, вакцинацию смогут получить до 20 млн человек.

«Если эта или любая другая вакцина будет одобрена, мы будем готовы к крупномасштабной программе вакцинации», - сказал Хэнкок, выступая в парламенте.

Министр рассказал в интервью Би-би-си, что вакцинация будет в первую очередь происходить в домах престарелых, также для этой цели будут использоваться крупные центры, вроде спортивных залов, и клиники, которые будут работать без выходных.

Бразилия приостановила испытания китайской вакцины

Бразильские власти приостановили клинические испытания китайской вакцины Coronavac, объяснив это случаем сильных побочных эффектов у добровольца. Местный регулятор системы здравоохранения заявил, что инцидент случился 29 октября, но не раскрыл о подробностей происшедшего.

Институт Бутантан, проводивший тестирование в Бразилии, считает это решение неправильным.

Глава института Димаш Коваш заявил, что каких-либо серьезных побочных эффектов зафиксировано не было, а решение регулятора о прекращении испытаний было принято без каких-либо консультаций с организаторами, и это, по его словам, вызывает возмущение.

Ливан вводит локдаун

В Ливане в субботы две недели будет действовать новый локдаун, с помощью которого власти надеются остановить распространение коронавируса.

По словам главы правительства Ливана, страна вплотную подошла к опасной черте

В обращении к жителям страны исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб заявил, что достигнута опасная черта. «Частные и государственные больницы не способны более принимать больных в тяжелом состоянии», - сказал он.

По словам Диаба, из-за взрыва, случившегося в Бейруте боле трех месяцев назад и унесшего жизни более 200 человек, местные больницы оказались переполнены и в результате Ливан потерял контроль над вспышкой вируса.

С начала пандемии в стране было зафиксировано более 95 тысяч случаев заражения, 732 человека скончались.

Китай будет дезинфицировать все замороженные продукты

Китай решил дезинфицировать все импортированные замороженные продукты после того, как у портовых рабочих, контактировавших с ввозимой едой, были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Власти распорядились дезинфицировать упаковку продуктов и даже транспорт, который используется для их перевозки, до начала их разгрузки.

По информации издания South China Morning Post, за последние несколько месяцев было несколько случаев, когда на замороженных продуктах обнаруживались вирусы.

В субботу власти провинции Шаньси сообщили, что обнаружили коронавирус на упаковке рыбных продуктов, доставленных из Индии. В сентябре Китай приостановил импорт замороженных продуктов из 19 стран и регионов, сообщивших о случаях заражения среди работников.

У властей Дании не было права требовать умерщвления норок

Власти Дании признали, что у них не было правового основания для распоряжения о массовом уничтожении всех норок на зверофермах, после того, как у тех была выявлена мутировавший штамм коронавируса.

Фермеры начали выбраковку норок в конце октября после того, как были выявлены первые случаи заражения этих животных.

«Даже если бы мы очень торопились, мы должны были четко понимать, что для этого необходима законодательная база, а ее не было. Приношу за это извинения», - заявил премьер-министр Метте Фредериксен, выступая в парламенте.

Правительство в ближайшее время подготовит законопроект, который позволит проводить уничтожение животных. Тем не менее, министр сельского хозяйства Могенс Йенсен рекомендовал фермерам начинать умерщвление норок в качестве меры предосторожности.

Дания - крупнейший производитель норкового меха в мире.

Италия может ввести локдаун по всей стране

В Италии, как ожидается, еще четырем регионам может быть присвоен «оранжевый» или «красный» статус из-за ситуации с распространением коронавируса. Это Кампания, Эмилия-Романья, Венето и Фриули-Венеция-Джулия. «Оранжевый» статус получат Тоскана, Умбрия, Базиликата, Лигурия и Абруццо. Со среды там полностью закроются рестораны, а жители регионов не смогут покинуть город, в котором живут.

Власти страны обсуждают возможность введения локдауна по всей стране, и решение о нем может быть принято 15 ноября. Во вторник в Италии было выявлено более 35 тысяч новых случаев заражения, 580 человек умерли.