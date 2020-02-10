Коронавирус: более 900 умерших, подтвержденные случаи превышают 40 тысяч

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Количество новых зарегистрированных случаев коронавируса немного снизилось по сравнению с предыдущим днем. По состоянию на утро понедельника, во всем мире более 900 инфицированных умерли, более 40 тысяч случаев инфицирования подтверждено. ВОЗ направила группу экспертов в Китай для расследования эпидемии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на источник DW.

В минувшее воскресенье за последние 24 часа было зарегистрировано еще 97 смертей и 3062 новых случая заболевания по сравнению с 3399 новыми случаями, зарегистрированными накануне.

Между тем, группа международных экспертов из Всемирной организации здравоохранения отправилась в Пекин для расследования вспышки коронавируса, сообщило Агентство здравоохранения ООН.

В воскресенье второй и последний самолет для эвакуации британских граждан из Уханя, центра вспышки вируса, прибыл в южную Англию. На борту было более 200 человек, в том числе 20 граждан Германии. Их доставили в Берлин, где они будут помещены на карантин на 14 дней. Еще семнадцать эвакуированных были доставлены в Люксембург, Нидерланды, Австрию и Румынию на специальных рейсах. Тридцать пять французских граждан на британском рейсе были вывезены на юг Франции и немедленно помещены в карантин.

Великобритания объявила, что в стране был выявлен еще один случай заражения новым вирусом, таким образом, общее количество инфицированных в стране достигло четырех.

Более того, в воскресенье стало известно о втором подтвержденном случае заражения смертельным вирусом в Испании. По словам властей, оба случая инфицирования произошли после отдыха людей во французских Альпах. Предполагается, что граждане контактировали с британским туристом, который заразился инфекцией во время поездки в Сингапур в прошлом месяце.

В воскресенье министерство финансов Китая заявило, что правительство выделило 71,85 миллиарда юаней (10,26 миллиарда долларов) на борьбу с коронавирусом. Средства будут использованы для обеспечения доступа всех граждан к диагностике и лечению, а также обеспечения региональных фондов для борьбы со вспышкой нового смертельного вируса.

В субботу число смертей от коронавируса превысило 774, что превышает число смертей от вспышки атипичной пневмонии в Китае в 2002-2003 годах.