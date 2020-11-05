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Коронавирус: более 3000 доз иммунной плазмы собрано в ВКО

5 Ноября 2020 05:15
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Коронавирус: более 3000 доз иммунной плазмы собрано в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области собрано более 3000 доз иммунной плазмы. Об этом сообщил глава региона Даниал Ахметов на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день в нашей области идет поэтапное использование иммунной плазмы. Как вам известно, в настоящее время мы собрали 3063 дозы. В Семее применена 41, в Усть-Каменогорске 72 дозы. Также 12 доз было использовано для шести пациентов района Алтай. Сегодня, в ходе оперативного совещания, было поручено Управлению здравоохранения активно использовать имеющие антитела», - сообщил аким области.

Даниал Ахметов также отметил, что сейчас из госпитализированных в инфекционные койки области 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое на аппаратах ИВЛ. Также он добавил, что подход применения плазмы выздоровевших индивидуален. Поэтому, наши врачи должны продолжать более глубокое изучение данного метода лечения и само действие плазмы. Сейчас во всем мире активно используются иммуноглобулины для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

«Вчера Восточный Казахстан вошел в красную зону. На текущий момент, количество зарегистрированных случаев на территории региона превысило 10 тысяч. За сутки у 197 человек подтверждено заражение вирусом COVID-19. На базе Центра локализации идут работы по выявлению и изолированию контактных лиц. На особом контроле акимов находится нормативный срок прохождения ПЦР-тестирования контактных лиц на третий и 12 день. График отработан, работа продолжается. Напоминаю, что также усилена работа мобильных групп. Берегите себя и близких!», - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что Восточно-Казахстанская область по уровню распространения коронавируса включена в «красную зону».
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#Восточно-Казахстанская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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