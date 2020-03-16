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Коронавирус: Австрия закрыла въезд из России, Украины и Великобритании
ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Австрия расширила список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, гражданам которых временно ограничен въезд в страну, включив туда Россию, Великобританию, Нидерланды и Украину. Об этом сообщил канцлер Себастиан Курц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
Это означает, что прибывшие из этих стран люди должны будут пройти 14-дневный карантин или же иметь при себе медицинское свидетельство.
Авиасообщение с этими странами прекращается. Ранее границы страны на въезд были закрыты с соседними Италией и Швейцарией.
В Австрии зарегистрировано 800 заболевших во всех регионах страны, включая 154 новых случая, подтвержденных за последние сутки.
В борьбе с коронавирусом Австрия также вводит жесткие ограничения наподобие тех, которые уже предприняты в Испании, Франции и Италии: с 16 марта здесь будут прекращены все общественные мероприятия и собрания, а со вторника закрыты все рестораны.
Школы и высшие учебные заведения переводятся на дистанционный режим обучения. Музеи, театры и кинотеатры также приостановили свою работу. Не работает Венская опера.
Предполагается, что эти меры будут действовать до начала апреля.
Австрийцам запрещается собираться в группы численностью более пяти человек, если только это не делается ради борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Австрийцы должны самоизолироваться, - заявил канцлер Себастьян Курц в официальном обращении. - Это означает общение только с теми, с кем они проживают».
Люди могут покидать свои дома только по необходимости: если им надо поехать на работу, купить продукты или оказать помощь близким.
Фото: ВВС
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