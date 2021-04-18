10:17, 18 Апрель 2021 | GMT +6
Коронавирус: Атырауская область вошла в «красную» зону
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.
В «зелёной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.