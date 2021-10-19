Коронавирус: Атырауская область перешла в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 октября, Атырауская область находилась в «зеленой» зоне по распространению коронавируса.