Коронавирус: Атырауская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 октября, Атырауская область находилась в «желтой» зоне по распространению коронавируса в РК.