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    10:13, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Атырауская область перешла в «зеленую» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 октября, Атырауская область находилась в «желтой» зоне по распространению коронавируса в РК.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Минздрав РК
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