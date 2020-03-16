Коронавирус: астанчан призвали пользоваться цифровыми услугами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жителей города Нур-Султан в виду введения режима чрезвычайного положения в Казахстане и недопущения распространения коронавирусной инфекции призвали активнее пользоваться цифровыми услугами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал заместителя акима столицы Малики Бектуровой.

«Уважаемые жители, в связи с принятием в стране особых мер по нераспространению коронавируса рекомендуется избегать посещений общественных мест. Поэтому напоминаем вам, что часть услуг вы можете получить онлайн», - отметила Малика Бектурова.

Так, жители столицы с лёгкостью могут, например, подписать договоры на подключение света, воды, электричества, телефона и еще более 100 видов услуг, не выходя из дома на портале.

Также можно пополнить лифтовую и транспортную карты, оплатить комуслуги, рассчитать налог на транспорт, проверить показания прибора учета воды, внести взнос на благотворительность, а также получить всю актуальную информацию по карантину в приложении Smart Astana.

Поставить ребенка в очередь либо отследить ее движение, записать на ПМПК-обследование или получить место в саду - онлайн на портале e.astana.kz.

«Дорогие жители, пользуйтесь цифровыми услугами, берегите себя и своих близких, минимизируйте посещение общественных мест, соблюдайте рекомендации Минздрава, будьте здоровы!» - заключила замакима.

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.